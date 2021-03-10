Ткаченко підтримує відтермування на 1,5 року штрафів за порушення мовного закону

"Не ставте віз поперед коня". Міністр вважає, що до введення штрафів потрібно провести широку кампанію щодо вивчення і просування української мови.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримує законопроект, який відтермінує на 1,5 року введення штрафів за порушення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Про це він сказав, виступаючи 10 березня на форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".

У Раді нардепи від "Слуги народу" зареєстрували два законопроекти: №4638 від 25 січня і №4638-2 від 9 лютого.

"В одному випадку йдеться про поправки Бужанського, які скасовують штрафи в цілому. Є поправки Кравчука, Потураєва та Корнієнка, які відкладають введення штрафів на півтора року до моменту введення всіх інших штрафів. Ми підтримуємо другий варіант", — сказав Ткаченко.

Він додав, що за цей період можна буде провести кампанію з вивчення української мови, відкрити безкоштовні курси у всіх регіонах, що не було зроблено раніше.

"Якщо ми говоримо про те, що ми спочатку ставимо необхідність виписування штрафів якійсь літній жінці з Одеси чи Харкова, тому що вона в своєму магазині не може говорити українською мовою, то таким чином ми не переконаємо більшість населення, яке не володіє достатньою мірою українською мовою, у тому, що її необхідно вчити", — пояснив додав міністр.

Про необхідність такого відтермінування Ткаченко говорив в інтерв'ю в середині лютого. "Я б почекав зі штрафами за невикористання української мови. Потрібно спочатку провести дво-трирічну програму реального просування української мови, щоб була можливість для тих, хто її не знає, — вивчити, зрозуміти і, можливо, полюбити. А не ставити віз попереду коня", — сказав він.

За словами міністра, його відомство підготувало програму підтримки та просування української мови, яка розрахована до 2027 року, у рамках якої є і безкоштовні курси української мови.

Раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь висловився категорично проти ініціатив окремих депутатів Верховної Ради, які пропонують скасування штрафів за порушення закону про мову. Він нагадав, що штраф може бути накладений тільки в разі відмови усунути порушення і, якщо воно фіксується повторно протягом року. Тоді можуть скласти протокол, який можна оскаржити в судовому порядку.

Нагадаємо, із 16 січня в Україні набрала чинності ст. 30 закону про мову, і сфера обслуговувань повинна повністю перейти на українську мову. З цього дня всі, хто надає послуги, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською. Обслуговувати клієнта іншою мовою можна буде тільки на його прохання.

Закон про мову ("Про забезпечення функціонування української мови як державної") Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року.