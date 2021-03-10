НАПК направило в суд 14 админпротоколов в отношении мэра Львова Садового

Протоколы составлены за нарушение чиновником требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

За последние две недели Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) составило и направило в суд 84 административных протокола.

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов направлены в суд протоколы в отношении:

бывшего и.о. председателя Государственной налоговой службы (ГНС) в Черновицкой области Бориса Акименко (26 админпротоколов);

мэра Львова Андрея Садового (14 админпротоколов);

старшего следователя следственного отдела Черкасского отдела полиции Юрия Савьяка (8 админпротоколов);

бывшего и.о. начальника Главного управления ГНС в Тернопольской области Валерия Лесницкого (26 админпротоколов).

Что собой представляет конфликт интересов НАПК разъясняло накануне местных выборов осенью 2020 года:

если лицо желает быть избранным депутатом местного совета или городским, сельским, поселковым головой или желает победы на выборах политической партии, членом которой оно является, у него возникает частный интерес;

если чиновник наделен полномочиями, реализация которых будет влиять на избирательный процесс, у него возникает конфликт интересов.

Среди таких полномочий: обеспечение равенства участников избирательного процесса, недопущение нарушения запретов относительно агитации, допуск различных аудиторий для проведения политической рекламы и тому подобное. Для урегулирования конфликта интересов необходимо исполнить обязанности, предусмотренные ст. 28 Закона "О предотвращении коррупции".

Несообщение о реальном конфликте интересов, принятие решений и совершение действий в его условиях влечет за собой административную ответственность (ст. 172-7 КоАП), напомнили в НАПК. Штраф в этом случае может быть от 100 до 800 необлагаемых минимумов дохода граждан (от 1700 до 13 600 грн). В этой статье КоАП под реальным конфликтом интересов понимается противоречие между частным интересом лица и его служебными или представительскими полномочиями, что влияет на объективность или беспристрастность принятия решений, или на совершение или несовершение действий во время выполнения указанных полномочий.

Также были направлены в суд админпротоколы в отношении Михаила Гультая, судьи Конституционного суда Украины в отставке. Они составлены в связи с выявленными недостоверными сведениями в декларации, которые отличаются от достоверных на общую сумму около 877 тыс. грн.

Напомним, в ноябре прошлого года во втором туре выборов мэра во Львове победил действующий мэр Андрей Садовой, который набрал 62,25% голосов. Кандидат от партии "Европейская солидарность", бывший заместитель городского головы Львова, экс-глава львовской ОГА и народный депутат Олег Синютка набрал 36,57%.