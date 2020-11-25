Плацдарм, которого не было. Как "ЕС" проиграла бой за кресло мэра во Львове

Из-за чего кандидату Порошенко не удалось выиграть во Львове – городе, который поддержал пятого президента на выборах в 2019 году, и почему будущая работа "ЕС" в регионах под вопросом, разбирался Фокус.

В воскресенье, 22 ноября, львовяне в четвертый раз выбрали мэром города Андрея Садового. Он обошел своего оппонента от партии "Европейская солидарность" (ЕС) Олега Синютку, получив во втором туре 62,8% голосов избирателей. Сторонники Петра Порошенко в соцсетях уже назвали случившееся "зрадой" и обвинили горожан в роковой ошибке.

Слишком агрессивная кампания

Львов для Петра Порошенко был ключевой задачей на местных выборах. Сюда он приезжал едва ли не каждый месяц, собирая массовые собрания людей на встречах даже в период карантина. Победа на местных выборах – прохождение "Евросолидарности" в горсовет, облсовет и победа своего кандидата на выборах мэра — должна была компенсировать былой проигрыш на президентских выборах. А сам Львов виделся команде Порошенко плацдармом для дальнейшего противостояния центральной власти.

По словам политтехнолога Олега Постернака, для этого в городе были задействованы все силы: выделялись крупные деньги на рекламу и агитацию в СМИ, публиковались манипулятивные социологические рейтинги. Петр Порошенко лично приезжал во Львов поддержать своего кандидата Олега Синютку. Пятый президент пытался убедить львовян, что главой города должен быть лидер, который готов решать вопросы "не только про канализацию или мусор", но и заботиться "об Украине, ее народе, чести и славе".

"Именно от позиции Львова зависит целостность Украины. Именно от позиции львовян зависит отпор федерализации… И поэтому лидером Львова должен быть общенациональный лидер, представляющий общенациональную политическую силу, единую украинскую политическую силу", — выступал Петр Порошенко в сентябре перед избирателями.

За Олега Синютку агитировали и другие популярные во Львове политики, среди которых лидер "Свободы" Руслан Кошулинский, занявший третье место в первом туре выборов мэра Львова, представитель партии "Гражданская позиция" Владимир Гирняк, основатель "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Но все впустую.

Львовяне посчитали избирательную кампанию кандидата от ЕС слишком агрессивной, местами даже грязной. Пока мэр Андрей Садовой говорил о насущных проблемах города — мусорном заводе, который сам же не построил за годы управления, ремонте дорог, туристическом потенциале Львова, противостоял центральной власти, отказываясь вводить карантинные ограничения, команда "Евросолидарности" твердила о "русском мире", который наступит в случае проигрыша их кандидата.

На телеканалах, близких к пятому президенту, Садового подозревали в недостаточном патриотизме, неоднократно припоминая приятельские отношения действующего мэра с олигархом Михаилом Фридманом. Последний много лет спонсирует львовский музыкальный фестиваль Leopolis Jazz Fest (до 2017 года Alfa Jazz Fest). В день выборов, 22 ноября, во время прямого включения на телеканале "Прямой", который принадлежит окружению Порошенко, ведущая рассказывала о том, что во Львове "активно развивается некое пророссийское движение", которое демонстрирует, что "представители пятой колоны" наращивают свои возможности «не только в Верховной Раде, но и во Львове". И только с Синюткой, по мнению ведущей, Львов пошел бы европейским путем.

"Команда ЕС постоянно используют одну и ту же технологию: пытается мобилизировать избирателей, создавая образ врага в лице пророссийских сил. И пытаются привязать абсолютно ко всему. Даже к выборам во Львове, — говорит Фокусу политолог Петр Олещук. — Избиратель просто устает от того, что его с утра до вечера пропагандистски накручивают".

По словам Олещука, агрессивная риторика Петра Порошенко сыграла с ним злую шутку – Синютка не смог возглавить Львов. Теперь его поражение воспринимается, как личный проигрыш Петра Порошенко. А сторонники пятого президента, не стесняясь выражений, демонстрируют негодование.

"Посмотрел на экзитполы. Ну и живите теперь с этим. Львовянам респект и сочувствие, потому что они оказались в меньшинстве в родном городе, а львивцям… Варитесь сами теперь в своем прошлом. И не вздумайте больше жаловаться, что вам что-то не так делает "зеленая" центральная или такая же "зеленая" местная власть", — написал в Facebook политолог и сторонник Петра Порошенко Тарас Черновол.

И снова бой

Устали, по словам собеседников Фокуса, от агрессивной риторики представителей "Евросолидарности" не только избиратели. В ряде западных областей, где партия Петра Порошенко показала хороший результат другие политсилы отказались сотрудничать с ними. Например, в облсовете Ивано-Франковска у "ЕС" второе место, 17 мандатов. Но партии Порошенко не удалось войти в формальную коалицию. Партии "Свобода", "Батькивщина" и "За Майбутне" отказались от такой перспективы. После случившего нардеп Владимир Вятрович — первый номер в списке ЕС на выборах в облраду Ивано-Франковска — назвал происходящее "зрадой".

"Сотрудничать с теми, кто считал, что кровь, пролитая в войне с Россией забудется, — это предательство избирателей Прикарпатья, которые отдали голоса на выборах патриотичным проевропейским силам", — написал у себя в Facebook нардеп.

Подобная ситуация сложилась и в Тернопольском облсовете, где у "Евросолидарности" также 17 мандатов. Но снова большинство образовали "Свобода", "Слуга народа", "Довира" и "За Майбутне".

В Винницкой области — малой родине Петра Порошенко — его партия скандально ушла в оппозицию из-за того, что "Украинская стратегия Гройсмана", партия экс-премьера Владимира Гройсмана и бывшего соратника пятого президента, у которой большинство в облсовете (40 мандатов из 84), объединилась со "Слугой народа", "Батькивщиной" и "За майбутне".

"С "Евросолидарностью" не хотят сотрудничать на местах, потому что она претендует на ведущую роль, которая не подкреплена ресурсами", — говорит Петр Олещук. Политическая сила Порошенко пытается использовать органы местного самоуправления для противостояния центральной власти. Но большинство партий не заинтересованы им подыгрывать.

По словам экспертов, агрессивная риторика "Евросолидарности" загнала партию в политическую изоляцию, что отчасти подтвердили местные выборы. По результатам Центральной избирательной комиссии, партия Петра Порошенко получила пятое место среди остальных политических сил, заведя в советы разных уровней 3471 депутата.

Несмотря на неутешительные перспективы, "Евросолидарность" сдаваться не собирается. В горсовете Львова, где у партии пятого президента первое место по количеству мандатов, совместно со "Свободой" и "Вартой" уже началась война против партии "Самопомощь" Андрея Садового. На следующий день после выборов мэра, Львовская территориальная избирательная комиссия перенесла заседание нового состава городского совета с 3 декабря на 24 ноября. Андрей Садовой назвал происходящее попыткой "узурпировать власть", так как с приведением к присяге нового совета действующий городской голова лишается полномочий. Но новоизбранный не успевает вступить в полномочия. Кроме того, в сессионном зале продолжается ремонт: нет стульев и электронной системы голосования. Все это не помешало 24 ноября депутатам провести первое заседание в горсовете. Партии "Голос" и "Самопомощь" Садового участвовать в этом отказались. Депутаты заседали стоя и голосовали руками. Борьба за Львов не окончена.