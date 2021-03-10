НАПКА направило до суду 14 адмінпротоколів стосовно мера Львова Садового

Протоколи складені за порушення чиновником вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

За останні два тижні Національне агентство з попередження корупції (НАПКА) склало і направило в суд 84 адміністративних протоколи.

За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів направлено до суду протоколи щодо:

колишнього в.о. голови Державної податкової служби (ДПС) у Чернівецькій області Бориса Акименка (26 адмінпротоколів);

мера Львова Андрія Садового (14 адмінпротоколів);

старшого слідчого відділу Черкаського відділу поліції Юрія Сав'яка (8 адмінпротоколів);

колишнього в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Валерія Лісницького (26 адмінпротоколів).

Що собою являє конфлікт інтересів, НАПКА роз'яснював напередодні місцевих виборів восени 2020 року:

якщо особа бажає бути обраним депутатом місцевої ради або міським, сільським, селищним головою або бажає перемоги на виборах політичної партії, членом якої вона є, у неї виникає приватний інтерес;

якщо чиновник наділений повноваженнями, реалізація яких буде впливати на виборчий процес, у нього виникає конфлікт інтересів.

Серед таких повноважень: забезпечення рівності учасників виборчого процесу, недопущення порушення заборон щодо агітації, допуск різних аудиторій для проведення політичної реклами тощо. Для врегулювання конфлікту інтересів необхідно виконати обов'язки, передбачені ст. 28 Закону "Про запобігання корупції".

Неповідомлення про реальний конфлікт інтересів, прийняття рішень і вчинення дій у його умовах тягне за собою адміністративну відповідальність (ст. 172-7 КпАП), нагадали в НАПКА. Штраф у цьому випадку може бути від 100 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (від 1700 до 13 600 грн). У цій статті КпАП під реальним конфліктом інтересів розуміється протиріччя між приватним інтересом особи та її службовими або представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Також були направлені до суду адмінпротоколи щодо Михайла Гультая, судді Конституційного суду України у відставці. Вони складені у зв'язку з виявленими недостовірними відомостями в декларації, які відрізняються від достовірних на загальну суму близько 877 тис. грн.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року в другому турі виборів мера у Львові переміг чинний мер Андрій Садовий, який набрав 62,25% голосів. Кандидат від партії "Європейська солідарність", колишній заступник міського голови Львова, екс-голова Львівської ОДА і народний депутат Олег Синютка набрав 36,57%.