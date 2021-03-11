Политика
Сайт Офиса президента Украины перестал работать
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При загрузке сайта написано: "Ошибка при установлении защищённого соединения".
Сайт Офиса президента Украины Владимира Зеленского перестал работать.
На момент публикации заметки портал совсем не загружается.
При загрузке интернет-страницы www.president.gov.ua написано: "Ошибка при установлении защищённого соединения".
Причина неработающего сайта пока неизвестна.
Кстати, сегодня, 11 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет заседание, во время которого будет продолжена цепочка решений о лишении воинских званий граждан, чей переход на сторону государства-агрессора (России) был доказан. Среди возможных вопросов, которые также рассмотрят на заседании, – выполнение государственного оборонного заказа на 2021 год.