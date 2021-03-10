Заседание СНБО перенесли на четверг: собираются говорить о коллаборационалистах , – СМИ

На заседании могут рассмотреть вопросы лишения воинских званий "перебежчиков" на сторону РФ и выполнения оборонного заказа на 2021 год.

В четверг, 11 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет заседание, во время которого будет продолжена цепочка решений о лишении воинских званий граждан, чей переход на сторону государства-агрессора (России) был доказан. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает издание ZN.UA.

При этом, по информации журналистов, полная повестка дня заседания пока не установлена.

Среди возможных вопросов, которые также рассмотрят на заседании, – выполнение государственного оборонного заказа на 2021 год. И на этом она, вероятна, не завершится.

Ранее заседания СНБО собирались по пятницам, а не по четвергам.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов во время выступления на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" заявил, что вторым языком в Украине "обязательно" должен стать английский.

Помимо этого, 4 марта Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве

Кабмин должен подготовить и подать на рассмотрение в Верховную Раду законопроекты о запрете гражданам Украины, которые имеют двойное гражданство или подали документы для получения иностранного гражданства:

претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления;

претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности;

иметь допуск к государственной тайне;

быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах;

быть членом политической партии.

Ранее сообщалось, что на заседании СНБО 26 февраля 2021 года орган принял решение поручить Кабмину внести в Раду законопроект, который должен будет регулировать вопрос двойного гражданства у депутатов и государственных чиновников. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал тем депутатам и чиновникам, у кого есть второе гражданство, в ближайшее время избавиться от него, "чтобы не навлекать на себя неприятности".

Данилов подчеркнул, что хоть Украина и движется в сторону цивилизованных стран, в которых двойное гражданство разрешено, но на текущий момент мы не можем позволить себе легализировать его, поскольку соседняя Россия может использовать это в своих целях.