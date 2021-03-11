Сайт Офісу президента України перестав працювати

Під час завантаження сайту написано: "Помилка під час встановлення захищеного з'єднання".

Сайт Офісу президента України Володимира Зеленського перестав працювати.

На момент публікації замітки портал зовсім не завантажується.

Під час завантаження інтернет-сторінки www.president.gov.ua написано: "Помилка під час встановлення захищеного з'єднання".

Причина неробочого сайту поки невідома.

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До речі, сьогодні, 11 березня, Рада національної безпеки й оборони України проведе засідання, під час якого буде продовжений ланцюжок рішень про позбавлення військових звань громадян, чий перехід на сторону держави-агресора (Росії) був доведений. Серед можливих питань, які також розглянуть на засіданні, — виконання державного оборонного замовлення на 2021 рік.