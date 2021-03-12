Израиль готов помочь Украине с вакцинами от коронавируса, - Зеленский

Кроме того, с Нетаньяху обсудили введение "зеленых паспортов" для путешествий между странами.

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский отметил существенный прогресс, достигнутый правительством Израиля в вакцинации населения страны, и подчеркнул важность обеспечения равного доступа к сертифицированным вакцинам.

"Спасибо за помощь, за готовность содействовать в ускорении поставок вакцин", — сказал Зеленский.

В ходе разговора также обсуждалось введение "зеленых паспортов", которые помогут возобновить путешествия между странами. Нетаньяху подчеркнул, что взаимное признание "зеленых паспортов" будет полезным для экономик обеих стран.

Кроме того, Зеленский пригласил Нетаньяху на мероприятия по случаю 30 годовщины независимости Украины.

"Спасибо Нетаньяху за готовность содействовать ускорению поставок вакцины против COVID-19. Желаю израильскому народу крепкого здоровья", — написал Зеленский в своем Twitter после разговора.

Напомним, ранее Израиль включил Киев в список городов, в которые разрешено совершать авиарейсы из аэропорта Бен-Гурион.

Кроме того, в Тель-Авиве провели концерт под открытым небом только для привитых граждан и тех, кто уже переболел COVID-19 и имеет иммунитет. Пришедшие на концерт должны были предъявить "зеленый паспорт" — сертификат, подтверждающий, что они получили обе дозы вакцины более чем за неделю до мероприятия или что они вылечились от COVID-19 и предположительно имеют иммунитет. Пропуска действительны в течение шести месяцев с момента полной вакцинации.