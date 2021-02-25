В Израиле провели концерт для вакцинированных от коронавируса (видео)

Для входа на концерт нужно было предъявить "зеленый паспорт", который подтверждает, что человек вакцинировался от COVID-19.

В Тель-Авиве провели концерт под открытым небом только для привитых граждан и тех, кто уже переболел COVID-19 и имеет иммунитет. Об этом сообщает Reuters.

Пришедшие на концерт должны были предъявить "зеленый паспорт" — сертификат, подтверждающий, что они получили обе дозы вакцины более чем за неделю до мероприятия или что они вылечились от COVID-19 и предположительно имеют иммунитет. Пропуска действительны в течение шести месяцев с момента полной вакцинации.

"Это обеспечивает защиту, но также дает ощущение комфорта, когда вы сидите среди вакцинированных людей", — сказал Дорон Зихер, один из зрителей выступления израильской певицы Нурит Галрон. "После года, проведенного дома в какой-то изолированной среде, я чувствую себя прекрасно, выходя на улицу и участвуя в публичных шоу и мероприятиях", — говорит он.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал план правительства из пяти шагов по постепенному возвращению к нормальной жизни в стране, который включает пять этапов. Ожидается, что к апрелю экономика страны будет полностью открыта. В феврале стало известно, что прививку от коронавируса получили более половины жителей страны.