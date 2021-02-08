Израиль привил от коронавируса более половины населения

На втором месте по вакцинации – ОАЭ, на третьем – Великобритания

В Израиле прививку от коронавируса получили более половины жителей страны, таким образом, это государство заняло первое место в мире по проценту вакцинированного от COVID-19 населения.

На карте вакцинации Our World in Data указано, что на данный момент вакцинировано 62,87% граждан Израиля (5,4 млн из 8,9 млн человек, проживающих в этой стране).

Второе место у Объединенных Арабских Эмиратов, где уровень вакцинации достиг 42,48%, третье и четвертое у Великобритании (11,67%) и Бахрейна (10,73%).

[ + – ] Вакцинация от COVID-19

Ранее сообщалось, что в ЮАР приостановили вакцинацию препаратом Oxford-AstraZeneca после того, как исследование показало "неутешительные" результаты по ее эффективности против нового штамма коронавируса.

В США полиция объявила в розыск мужчину, который угнал автомобиль с дозами вакцин от коронавируса.

В свою очередь, глава Минздрава Украины Максим Степанов назвал точную дату начала вакцинации в Украине.

Доцент кафедры инфекционных болезней Ивано-Франковского национального медицинского университета Оксана Евгеньевна Кондрин дала советы, как подготовиться к прививке от коронавируса.