Как подготовиться к прививке от коронавируса, – советы инфекциониста

Вакцинацию нельзя проводить по принципу: утром решил – в обед привился.

К вакцинации, которая, по заверениям властей должна стартовать уже в скором времени, необходимо подготовится заранее, рассказала в интервью изданию "Укринформ" кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Ивано-Франковского национального медицинского университета Оксана Евгеньевна Кондрин.

Тем, кто решит прививаться от коронавируса, инфекционист дала несколько полезных советов, которые помогут перенести вакцинацию максимально беспроблемно.

В первую очередь необходимо определиться, какую вакцину выбрать, а для этого – посоветоваться с семейным врачом.

"Надо сказать, что китайская инактивированная вакцина Sinovac по свойствам аналогична большинству тех, которыми мы прививались ранее. Поскольку она содержит все биологические компоненты вируса, то есть более реагентной, и у людей, склонных к аллергическим реакциям, могут возникнуть поствакцинальные проявления. Впрочем, это не значит, что они обязательно будут. Во всех таких случаях необходимо советоваться с врачом", – пояснила она.

Во-вторых, перед вакцинацией стоит сделать исследование крови, учесть возможное обострение хронической патологии или иную болезнь, например, присутствие паразитов в организме в этот период.

При этом инфекционист советует не бояться прививок от коронавируса.

"Да, каждая вакцина – это большая ответственность, но, взвешивая все "за" и "против", считаю, что без нее нам не обойтись. При отсутствии эффективных лекарств от COVID-19, прививки — это единственный шанс остаться здоровыми", – подчеркнула врач.

Напомним, антикоронавирусная вакцинация в Украине начнется ориентировочно 15 февраля или позже. Об этом заявил главный санврач страны Виктор Ляшко. Она будет проходить в 5 этапов. До конца 2022 года вакцинируют минимум 50% населения.

Согласно опросу, более половины украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса.