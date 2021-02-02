Як підготуватися до щеплення від коронавірусу, — поради інфекціоністки

Вакцинацію не можна проводити за принципом: уранці вирішив — в обід прищепився.

До вакцинації, яка, за твердженнями уряду повинна стартувати вже незабаром, необхідно підготуватися заздалегідь, розповіла в інтерв'ю виданню "Укрінформ" кандидатка медичних наук, доцентка кафедри інфекційних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету Оксана Євгенівна Кондрін.

Тим, хто вирішить робити щеплення від коронавірусу, інфекціоністка дала кілька корисних порад, які допоможуть перенести вакцинацію максимально безпроблемно.

Перш за все необхідно визначитися, яку вакцину вибрати, а для цього — порадитися із сімейним лікарем.

"Треба сказати, що китайська інактивована вакцина Sinovac за властивостями аналогічна до більшості тих, якими ми прищеплювалися раніше. Оскільки вона містить всі біологічні компоненти вірусу, тобто більш реагентна, і в людей, схильних до алергічних реакцій, можуть виникнути поствакцинальні прояви. Утім, це не означає, що вони обов'язково будуть. У всіх таких випадках необхідно радитися з лікарем", — пояснила вона.

По-друге, перед вакцинацією варто зробити дослідження крові, врахувати можливе загострення хронічної патології чи іншої хвороби, наприклад, присутність паразитів в організмі в цей період.

При цьому інфекціоністка радить не боятися щеплень від коронавірусу.

"Так, кожна вакцина — це велика відповідальність, але, зважуючи всі "за" і "проти", вважаю, що без неї нам не обійтися. За відсутності ефективних ліків від COVID-19, щеплення — це єдиний шанс залишитися здоровими", — підкреслила лікарка.

Нагадаємо, антикоронавірусна вакцинація в Україні почнеться орієнтовно 15 лютого або пізніше. Про це заявив головний санлікар країни Віктор Ляшко. Вона буде проходити в 5 етапів. До кінця 2022 року вакцинують мінімум 50% населення.

Згідно з опитуванням, більше половини українців не планують вакцинуватися від коронавірусу.