Ізраїль прищепив від коронавірусу більше половини населення

На другому місці з вакцинації — ОАЕ, на третьому — Великобританія

В Ізраїлі щеплення від коронавірусу отримали більше половини жителів країни, таким чином, ця держава посіла перше місце в світі за відсотком вакцинованого від COVID-19 населення.

На карті вакцинації Our World in Data зазначено, що наразі вакциновано 62,87% громадян Ізраїлю (5,4 млн із 8,9 млн осіб, що проживають в цій країні).

Друге місце в Об'єднаних Арабських Еміратів, де рівень вакцинації досяг 42,48%, третє і четверте у Великобританії (11,67%) і Бахрейну (10,73%).

[ + – ] Вакцинація від COVID-19

Раніше повідомлялося, що в ПАР призупинили вакцинацію препаратом Oxford-AstraZeneca після того, як дослідження показало "невтішні" результати щодо її ефективності проти нового штаму коронавірусу.

У США поліція оголосила в розшук чоловіка, який викрав автомобіль з дозами вакцин від коронавірусу.

Зі свого богу, глава МОЗ України Максим Степанов назвав точну дату початку вакцинації в Україні.

Доцентка кафедри інфекційних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету Оксана Євгенівна Кондрін дала поради, як підготуватися до щеплення від коронавірусу.