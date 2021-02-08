Ізраїль прищепив від коронавірусу більше половини населення
На другому місці з вакцинації — ОАЕ, на третьому — Великобританія
В Ізраїлі щеплення від коронавірусу отримали більше половини жителів країни, таким чином, ця держава посіла перше місце в світі за відсотком вакцинованого від COVID-19 населення.
На карті вакцинації Our World in Data зазначено, що наразі вакциновано 62,87% громадян Ізраїлю (5,4 млн із 8,9 млн осіб, що проживають в цій країні).
Друге місце в Об'єднаних Арабських Еміратів, де рівень вакцинації досяг 42,48%, третє і четверте у Великобританії (11,67%) і Бахрейну (10,73%).
Раніше повідомлялося, що в ПАР призупинили вакцинацію препаратом Oxford-AstraZeneca після того, як дослідження показало "невтішні" результати щодо її ефективності проти нового штаму коронавірусу.
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Зі свого богу, глава МОЗ України Максим Степанов назвав точну дату початку вакцинації в Україні.
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