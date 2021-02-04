В США мужчина угнал машину с вакцинами от коронавируса (видео)

Автомобиль должен был доставить вакцины к месту массовой вакцинации на территории ежегодного фестиваля Strawberry Festival в Плант-Сити (Флорида).

Полиция американского штата Флорида объявила в розыск мужчину, который угнал серый автомобиль Hyundai Accent 2018 года с дозами вакцин от коронавируса. Произошел инцидент около 16:00 по местному времени. Машину угнали со стоянки фестиваля Strawberry Festival в Плант-Сити. Об этом рассказывает ABCnews.

В полиции заявили, что подозреваемым является мужчина около 20 лет со светлой кожей, долгими волосами. Он был одет в светлую толстовку с капюшоном.

По информации Bay News 9, машина должна была доставить вакцины к месту массовой вакцинации от коронавируса на территории ежегодного фестиваля Strawberry Festival.

Полицейские отказались сообщать почему вакцины от COVID-19 перемещали гражданским автомобилем, если их необходимо хранить в особых условиях. Однако правоохранители рассказали, что препараты были хорошо охлаждены.

Украденный автомобиль с дозами вакцины объявили в розыск по всей стране.

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Напомним, с 14 декабря в США началась массовая вакцинация населения от коронавируса. К апрелю 2021 планируется вакцинация 100 миллионов человек.

Президент США Джо Байден заявлял о подготовке плана "100 дней — 100 млн вакцин".