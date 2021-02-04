У США чоловік викрав машину з вакцинами від коронавірусу (відео)

Автомобіль повинен був доставити вакцини до місця масової вакцинації на території щорічного фестивалю Strawberry Festival в Плант-Сіті (Флорида).

Поліція американського штату Флорида оголосила в розшук чоловіка, який викрав сірий автомобіль Hyundai Accent 2018 року з дозами вакцин від коронавірусу. Стався інцидент близько 16:00 за місцевим часом. Машину викрали зі стоянки фестивалю Strawberry Festival в Плант-Сіті. Про це розповідає ABCnews.

У поліції заявили, що підозрюваним є чоловік близько 20 років зі світлою шкірою, довгими волоссям. Він був одягнений у світлу кофту з капюшоном.

За інформацією Bay News 9, машина повинна була доставити вакцини до місця масової вакцинації від коронавірусу на території щорічного фестивалю Strawberry Festival.

Поліцейські відмовилися повідомляти, чому вакцини від COVID-19 переміщали цивільним автомобілем, якщо їх необхідно зберігати в особливих умовах. Однак правоохоронці розповіли, що препарати були добре охолоджені.

Вкрадений автомобіль з дозами вакцини оголосили в розшук по всій країні.

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Нагадаємо: з 14 грудня в США почалася масова вакцинація населення від коронавірусу. До квітня 2021 планується вакцинація 100 мільйонів чоловік.

Президент США Джо Байден заявляв про підготовку плану "100 днів — 100 млн вакцин".