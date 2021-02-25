В Ізраїлі провели концерт для вакцинованих від коронавірусу (відео)

Для входу на концерт потрібно було пред'явити "зелений паспорт", який підтверджує, що людина вакцинувалася від COVID-19.

У Тель-Авіві провели концерт просто неба тільки для щеплених громадян і тих, хто вже перехворів на COVID-19 і має імунітет. Про це повідомляє Reuters.

Ті, хто прийшов на концерт, повинні були пред'явити "зелений паспорт" — сертифікат, який підтверджує, що вони отримали обидві дози вакцини більш ніж за тиждень до заходу або що вони вилікувалися від COVID-19 і, ймовірно, мають імунітет. Пропуски дійсні протягом шести місяців з моменту повної вакцинації.

"Це забезпечує захист, але також дає відчуття комфорту, коли ви сидите серед вакцинованих людей", — сказав Дорон Зіхер, один з глядачів виступу ізраїльської співачки Нуріт Галрон. "Після року, проведеного вдома в якомусь ізольованому середовищі, я відчуваю себе прекрасно, виходячи на вулицю і беручи участь у публічних шоу і заходах", — говорить він.

Нагадаємо: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оприлюднив план уряду з п'яти кроків щодо поступового повернення до нормального життя в країні, який включає п'ять етапів. Очікується, що до квітня економіка країни буде повністю відкрита. У лютому стало відомо, що щеплення від коронавірусу отримали більше половини жителів країни.