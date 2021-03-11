Израиль разрешил нерегулярные рейсы в Киев из аэропорта Бен-Гурион

За 24 часа до вылета из Израиля пассажиры должны подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья.

Израиль включил Киев в список городов, в которые разрешено совершать авиарейсы из аэропорта Бен-Гурион.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Израиле.

"Согласно решению правительства Государства Израиль, до 20.03.2021 года продолжат действовать существенные ограничения на работу международного аэропорта Бен-Гурион. В результате принятых посольством мер израильская сторона включила Киев в перечень городов, в которые разрешено осуществлять авиарейсы", – говорится в сообщении .

В посольстве отметили, что таким образом граждане Украины могут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских авиаперевозчиков для того, чтобы вернуться домой.

"На сегодня вылететь из аэропорта Бен-Гурион в Киев можно нерегулярными рейсами авиакомпаний МАУ, El Al или Israir. Информация о рейсах и продажа билетов осуществляется через официальные сайты авиаперевозчиков", – отметили в украинском посольстве.

Кроме того, приобрести билет можно у компании партнера МАУ – Caspi Aviation. Посольство также обнародовало расписание рейсов авиакомпании МАУ Киев-Тель-Авив-Киев, доступных для бронирования на всех каналах продаж и планируемых к выполнению в период до 20 марта.

Кроме того, за 24 часа до вылета из Израиля пассажиры должны подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья, а также пассажир должен иметь при себе негативный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета.

Ранее сообщалось, что Израиль разрешил с 8 марта въезд иностранцам, но пока в исключительных случаях.