Ізраїль дозволив нерегулярні рейси до Києва з аеропорту Бен-Гуріона

За 24 години до вильоту з Ізраїлю пасажири повинні подати онлайн-декларацію про стан здоров'я.

Ізраїль включив Київ до списку міст, у які дозволено здійснювати авіарейси з аеропорту Бен-Гуріона.

Про це повідомила прес-служба посольства України в Ізраїлі.

"Згідно з рішенням уряду держави Ізраїль, до 20.03.2021 року продовжать діяти істотні обмеження на роботу міжнародного аеропорту Бен-Гуріона. У результаті вжитих посольством заходів ізраїльська сторона включила Київ до переліку міст, у які дозволено здійснювати авіарейси", — йдеться в повідомленні.

У посольстві зазначили, що таким чином громадяни України можуть скористатися авіарейсами українських та ізраїльських авіаперевізників для того, щоб повернутися додому.

"На сьогодні вилетіти з аеропорту Бен-Гуріона в Київ можна нерегулярними рейсами авіакомпаній МАУ, El Al або Israir. Інформація про рейси і продаж квитків здійснюється через офіційні сайти авіаперевізників", — зазначили в українському посольстві.

Крім того, придбати квиток можна в компанії партнера МАУ — Caspi Aviation. Посольство також оприлюднило розклад рейсів авіакомпанії МАУ Київ-Тель-Авів-Київ, доступних для бронювання на всіх каналах продажів і запланованих до виконання в період до 20 березня.

Крім того, за 24 години до вильоту з Ізраїлю пасажири повинні подати онлайн-декларацію про стан здоров'я, а також пасажир повинен мати при собі негативний ПЦР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до вильоту.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль дозволив з 8 березня в'їзд іноземцям, але поки у виняткових випадках.