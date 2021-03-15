В Верховной Раде 18 марта выступит президент Литвы
Приехать в Киев Гитанаса Науседу приглашал ранее президент Владимир Зеленский.
В четверг, 18 марта, президент Литвы Гитанас Науседа выступит в Верховной Раде Украины.
Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, пишет "Интерфакс-Украина".
"Было обращение к Верховной Раде с предложением выступления господина Науседы в стенах парламента. Я поговорил предварительно с представителями всех депутатских фракций и групп, такая инициатива поддерживается. Я думаю, мы сможем организовать этот процесс", – заявил Разумков.
Он отметил, что Литва является постоянным партнером Украины в международных организациях, в том числе на площадках ПАСЕ.
По его словам, Литва – надежный партнер, с которым Украина проходит те вызовы, которые сегодня стоят перед страной.
"Нас объединяет много общего и в истории, и – я уверен – в будущем", – объяснил Разумков.
К слову, приехать в Киев Науседу приглашал во время телефонного разговора в декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что Литва поддерживает украинскую инициативу о создании международной Крымской платформы и намерена участвовать в ее деятельности. Кроме того, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что его страна готова поделиться с Украиной вакциной против коронавируса, как только у нее будет ее достаточное количество.