Литва готова поделиться вакциной с Украиной, когда у нее будет избыток

По словам литовского министра, сейчас непонятно, когда это произойдет, но он уверен в том, что важно показать "политическую цель".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что его страна готова поделиться с Украиной вакциной против коронавируса, как только у нее будет ее достаточное количество.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве после встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает Зеркало недели.

"Я разделяю озабоченность министра и украинского правительства по поводу того, что в Украине не хватает вакцин. Я предложил возможность, когда Литва будет готова поделиться, мы постараемся помочь Украине", – сказал Ландсбергис.

Вместе с тем он отметил, что пока рано говорить, когда у Литвы будет достаточно вакцин, но подчеркнул важность демонстрации "политической цели".

Ландсбергис сказал, что помощь Литвы будет недостаточна, и поэтому Украине должны помочь и другие страны Евросоюза.

"Но мы можем попросить наших друзей в Европе присоединиться к нам, когда они смогут сделать это, чтобы помочь нашим соседям", – сказал глава МИД Литвы.

Министр иностранных дел Украины поблагодарил литовского коллегу за его слова.

"Украина и Литва – больше, чем партнеры, больше, чем друзья. Можно сказать, родственные души", – сказал Дмитрий Кулеба.

Отметим, 23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Первые партии вакцины сегодня, 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает прибытия очередной партии вакцины от коронавируса в марте.