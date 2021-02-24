Литва готова поділитися вакциною з Україною, коли в неї буде надлишок

За словами литовського міністра, наразі незрозуміло, коли це відбудеться, але він упевнений у тому, що важливо показати "політичну мету".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його країна готова поділитися з Україною вакциною від коронавірусу, як тільки в неї буде її достатня кількість.

Про це він сказав на прес-конференції в Києві після зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, передає Дзеркало тижня.

"Я поділяю стурбованість міністра й українського уряду з приводу того, що в Україні не вистачає вакцин. Я запропонував можливість, коли Литва буде готова поділитися, ми постараємося допомогти Україні", — сказав Ландсбергіс.

Разом з тим він зазначив, що поки рано говорити, коли в Литви буде досить вакцин, але наголосив на важливості демонстрації "політичної мети".

Ландсбергіс сказав, що допомога Литви буде недостатньою, і тому Україні повинні допомогти й інші країни Євросоюзу.

"Але ми можемо попросити наших друзів у Європі приєднатися до нас, коли вони зможуть зробити це, щоб допомогти нашим сусідам", — сказав голова МЗС Литви.

Міністр закордонних справ України подякував литовському колезі за його слова.

"Україна і Литва — більше, ніж партнери, більше, ніж друзі. Можна сказати, споріднені душі", — сказав Дмитро Кулеба.

Зазначимо, що 23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CovidShield. Перші партії вакцини сьогодні, 24 лютого, о 7:00 вирушили в регіони.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield виробляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield уже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує прибуття чергової партії вакцини від коронавірусу в березні.