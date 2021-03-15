У Верховній Раді 18 березня виступить президент Литви

Приїхати до Києва Гітанасу Науседі запрошував раніше президент Володимир Зеленський.

У четвер, 18 березня, президент Литви Гітанас Науседа виступить у Верховній Раді України.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту, пише "Інтерфакс-Україна".

"Було звернення до Верховної Ради з пропозицією виступу пана Науседи у стінах парламенту. Я поговорив попередньо з представниками всіх депутатських фракцій і груп, така ініціатива підтримується. Я думаю, ми зможемо організувати цей процес", — заявив Разумков.

Він зазначив, що Литва є постійним партнером України в міжнародних організаціях, зокрема на майданчиках ПАРЄ.

За його словами, Литва — надійний партнер, з яким Україна проходить ті виклики, які сьогодні стоять перед країною.

"Нас об'єднує багато спільного і в історії, і — я впевнений — в майбутньому", — пояснив Разумков.

До слова, приїхати до Києва Науседу запрошував під час телефонної розмови в грудні 2020 року президент України Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Литва підтримує українську ініціативу про створення міжнародної Кримської платформи і має намір брати участь в її діяльності. Крім того, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його країна готова поділитися з Україною вакциною проти коронавірусу, як тільки у неї буде її достатню кількість.