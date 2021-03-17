Зеленский назначил Ермаку нового заместителя

Президент подписал указ о назначении Игоря Брусило на должность замглавы ОП.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Брусило заместителем главы Офиса президента. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Согласно декларации, Брусило был заведующим отделом Главного департамента Государственного протокола и церемониала Администрации президента еще со времен президентства Петра Порошенко.

Он отвечал за подготовку встреч, официальных приемов Зеленского.

Напомним, руководитель экспертной группы по внутренней и гуманитарной политике Офиса президента (ОП) Сергей Кошман написал заявление об увольнении в знак протеста против приговора, вынесенного судом Сергею Стерненко.

Работник Офиса президента заявил, что поддерживает протесты против решения суда, и поэтому не может продолжать выполнять свои обязанности на Банковой.

Он отметил, что за год работы в ОП убедился, что там "не нуждаются в экспертных советах".