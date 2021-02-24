Сотрудник ОП подал заявление на увольнение из-за приговора Стерненко

Чиновник посчитал, что ходить на протесты на Банковую, работая на Банковой, довольно странно.

Руководитель экспертной группы по внутренней и гуманитарной политике Офиса президента (ОП) Сергей Кошман написал заявление об увольнении в знак протеста против приговора, вынесенного судом Сергею Стерненко.

Об этом чиновник написал в Facebook.

Работник Офиса президента заявил, что поддерживает протесты против решения суда, и поэтому не может продолжать выполнять свои обязанности на Банковой.

"Написал заявление об увольнении из Офиса президента. Потому, что ходить на протесты на Банковую, работая на Банковой, довольно странно. К сожалению, других инструментов влияния я пока не вижу", – написал Кошман.

Он отметил, что за год работы в ОП убедился, что там "не нуждаются в экспертных советах".

"После увиденного буду немного чаще молиться за судьбу Украины", – сказал чиновник.

На данный момент неизвестно, как отреагировали в ОП на поданное заявление.

Напомним, Приморский районный суд города Одессы осудил Сергея Стерненко на семь лет за похищение человека.

Его адвокат Маси Найем ранее сообщил, что Стерненко обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием), ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение огнестрельного оружия).

В Офисе президента Украины (ОП) отреагировали на приговор Сергею Стерненко. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский не вмешивался в рассмотрение данного уголовного дела и "полагается на независимость и справедливость правоохранительной системы в расследованиях".

В свою очередь, адвокаты Стерненко просят перевести его в Киев из-за "угрозы жизни и здоровью".

Вечером, 23 февраля, на акции в поддержку Стерненко под ОП начались столкновения с полицией. Во время акции полиция задержала 17 человек. Позже стало известно, что полиция отпустила всех задержанных во время митинга в поддержку Стерненко.