Співробітник ОП подав заяву на звільнення через вирок Стерненку

Чиновник вважає, що ходити на протести на Банкову, працюючи на Банковій, досить дивно.

Керівник експертної групи з внутрішньої і гуманітарної політики Офісу президента (ОП) Сергій Кошман написав заяву про звільнення на знак протесту проти вироку, винесеного судом Сергію Стерненку.

Про це чиновник написав у Facebook.

Працівник Офісу президента заявив, що підтримує протести проти рішення суду, і тому не може продовжувати виконувати свої обов'язки на Банковій.

"Написав заяву про звільнення з Офісу президента. Тому що ходити на протести на Банкову, працюючи на Банковій, досить дивно. На жаль, інших інструментів впливу я поки не бачу", — написав Кошман.

Він зазначив, що за рік роботи в ОП переконався, що там "не потребують експертних рад".

"Після побаченого буду трохи частіше молитися за долю України", — сказав чиновник.

Наразі невідомо, як відреагували в ОП на подану заяву.

Нагадаємо: Приморський районний суд міста Одеси засудив Сергія Стерненка на сім років за викрадення людини.

Його адвокат Масі Найєм раніше повідомив, що Стерненка звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством), ч. 1 ст. 263 КК України (носіння вогнепальної зброї).

В Офісі президента України (ОП) відреагували на вирок Сергію Стерненку. Прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що Володимир Зеленський не втручався в розгляд цієї кримінальної справи і "покладається на незалежність і справедливість правоохоронної системи в розслідуваннях".

У свою чергу адвокати Стерненка просять перевести його в Київ через "загрозу життю і здоров'ю".

Увечері, 23 лютого, на акції в підтримку Стерненка під ОП почалися зіткнення з поліцією. Під час акції поліція затримала 17 осіб. Пізніше стало відомо, що поліція відпустила всіх затриманих під час мітингу на підтримку Стерненка.