Полиция отпустила всех задержанных во время митинга в поддержку Стерненко

Во время акции протеста пострадали 27 правоохранителей.

Полиция отпустила всех задержанных, которые были на акции протеста в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента 23 февраля. Об этом сообщает полиция Киева.

"24 активных участников акции доставляли в управление полиции. У них взяли объяснения и отпустили", — сказано в посте.

При обеспечении правопорядка на улице Банковой пострадали 27 правоохранителей.

"Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечание полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии", — говорят в полиции.

3 февраля прошла акция в поддержку Стерненко под ОП. Во время митинга произошли столкновения с правоохранителями, которые не пускали протестующих на территорию администрации Зеленского. Сообщалось о том, что полицейские применяли слезоточивый газ. Как минимум один протестующий пострадал.

В Нацполиции заявили о том, что во время акции были задержаны 17 сторонников Стерненко за якобы "активное нарушение правопорядка". В МВД сообщили, что несколько силовиков получили травмы разной степени тяжести.

Митинги в поддержку Стерненко проходили также в Харькове и более, чем в 20 городах Украины, в Польше (Варшава, Краков), США (Чикаго) и Испании (Малага).

Напомним, 23 февраля Приморский райсуд Одессы осудил Сергея Стерненко на 7 лет и 3 месяца за похищение депутата Одесского горсовета с целью получения 300 гривен выкупа. У осужденного конфискуют половину всего имущества. После оглашения решения суда под зданием произошли стычки с полицией. Активисты пытались заблокировать выезд Стерненко в СИЗО. Партия "Голос" из-за решения суда анонсировала сбор подписей за отставку генпрокурора Венедиктовой.

В Офисе президента отреагировали на решение суда заявлением о том, что Зеленский не вмешивался в рассмотрение уголовного дела. А адвокаты Стерненко подали заявление на имя руководителя Одесского СИЗО с просьбой перевести его в Киев из-за "угрозы жизни и здоровью осужденному".