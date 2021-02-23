На акции в поддержку Стерненко под ОП начались столкновения с полицией (видео)

В правоохранителей бросали снежки и фаеры. Те, в свою очередь, применяли слезоточивый газ.

Под зданием Офиса президента Владимира Зеленского продолжается акция в поддержку Сергея Стерненко, осужденного за похищение депутата Одесского горсовета. Между митингующими и правоохранителями, которые не пускают участников акции на территорию администрации главы государства, происходят столкновения.

Телеканал "Наш" сообщил, что на Банковой уже есть первый пострадавший.

Этот же телеканал писал, что на Банковой начали бросать петарды и кто-то "украл шлем и снял бронь" с одного из правоохранителей.

Telegram-канал PavlovskyNews поделился видео, на котором экс-нардеп Владимир Парасюк якобы отобрал шлем у правоохранителя и отнес его в толпу протестующих.

А издание "Накипело" сообщило, что полицейские якобы применили слезоточивый газ и дубинки, а протестующие бросали в полицейских снежки и фаеры.

Издание "Главред" также написало, что в ход пошли фаеры и слезоточивый газ.

Трансляцию с места событий ведут Hromadske и телеканал "Наш".

Отметим, акция в поддержку Стерненко под ОП началась в 20:00. Участники акции скандировали "Свободу Стерненко!", "Аваков — чорт!" и "Киев, вставай!". Митингующие держали плакаты с надписями "Руки прочь от патриотов", "Стерненко волю", "Патриот — не враг" и другими.

Митинги в поддержку Стерненко проходили также в Харькове и более, чем в 20 городах Украины, в Польше (Варшава, Краков), США (Чикаго) и Испании (Малага). В разных городах акции начались в разное время.

Напомним, 23 февраля Приморский райсуд Одессы осудил Сергея Стерненко на 7 лет и три месяца за похищение депутата Одесского горсовета с целью получения 300 гривен выкупа. У осужденного конфискуют половину всего имущества. После оглашения решения суда под зданием произошли стычки с полицией. Активисты пытались заблокировать выезд Стерненко в СИЗО. Партия "Голос" из-за решения суда анонсировала сбор подписей за отставку генпрокурора Венедиктовой.

В Офисе президента отреагировали на решение суда заявлением о том, что Зеленский не вмешивался в рассмотрение уголовного дела. А адвокаты Стерненко подали заявление на имя руководителя Одесского СИЗО с просьбой перевести его в Киев из-за "угрозы жизни и здоровью осужденному".