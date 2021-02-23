На акції на підтримку Стерненко під ОП почалися зіткнення з поліцією (відео)

У правоохоронців кидали сніжки та фаєри. Ті, зі свого боку, застосовували сльозогінний газ.

Під будівлею Офісу президента Володимира Зеленського триває акція на підтримку Сергія Стерненка, засудженого за викрадення депутата Одеської міськради. Між мітингувальниками та правоохоронцями, які не пускають учасників акції на територію адміністрації глави держави, відбуваються зіткнення.

Телеканал "Наш" повідомив, що на Банковій вже є перший постраждалий.

Цей же телеканал писав, що на Банковій почали кидати петарди і хтось "вкрав шолом і розбронював" одного з правоохоронців.

Telegram-канал PavlovskyNews поділився відео, на якому екс-нардеп Володимир Парасюк нібито відібрав шолом у правоохоронця і відніс його в натовп протестувальників.

А видання "Накипіло" повідомило, що поліцейські нібито застосували сльозогінний газ і кийки, а протестувальники кидали в поліцейських сніжки і фаєри.

Видання "Главред" також написало, що в хід пішли фаєри і сльозогінний газ.

Трансляцію з місця подій ведуть Hromadske та телеканал "Наш".

Зазначимо, акція на підтримку Стерненка під ОП почалася о 20:00. Учасники акції скандували "Свободу Стерненку!", "Аваков — чорт!" і "Київ, вставай!". Учасники мітингу тримали плакати з написами "Руки геть від патріотів", "Стерненке волю", "Патріот — не ворог" та іншими.

Мітинги на підтримку Стерненка проходили також у Харкові та більш, ніж у 20 містах України, у Польщі (Варшава, Краків), США (Чикаго) та Іспанії (Малага). У різних містах акції почалися в різний час.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський райсуд Одеси засудив Сергія Стерненка на 7 років і три місяці за викрадення депутата Одеської міськради з метою отримання 300 гривень викупу. У засудженого конфіскують половину всього майна. Після оголошення рішення суду під будівлею відбулися сутички з поліцією. Активісти намагалися заблокувати виїзд Стерненка в СІЗО. Партія "Голос" через рішення суду анонсувала збір підписів за відставку генпрокурора Венедиктової.

В Офісі президента відреагували на рішення суду заявою про те, що Зеленський не втручався в розгляд кримінальної справи. А адвокати Стерненка подали заяву на ім'я керівника Одеського СІЗО з проханням перевести його до Києва через "загрози життю та здоров'ю засудженого".