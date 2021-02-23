Во время акции в поддержку Стерненко полиция задержала 17 человек (фото, видео)

Протестующих задержали за якобы "активное нарушение правопорядка". В МВД заявили, что несколько силовиков получили травмы разной степени тяжести.

Пресс-служба киевской Национальной полиции сообщила, что во время акции под Офисом президента Владимира Зеленского были задержаны 17 сторонников Сергея Стерненко, осужденного 23 февраля судом в Одессе за похищение депутата Одесского горсовета.

Протестующих задержали якобы за "активное нарушение правопорядка". В МВД заявили, что во время столкновений с правоохранителями задержанные якобы применяли газовые баллончики и бросали в силовиков фаеры.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что несколько правоохранителей получили травмы разной степени тяжести, некоторые — получили ожоги глаз.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 342 Уголовного кодекса ("сопротивление представителю правоохранительного органа").

На Telegram-канале самого Стерненко сообщили, что задержали "несколько десятков" человек.

Отметим, акция в поддержку Стерненко под ОП началась в 20:00. Во время митинга произошли столкновения с правоохранителями, которые не пускали протестующих на территорию администрации Зеленского. Сообщалось о том, что полицейские применяли слезоточивый газ. Как минимум один протестующий пострадал.

[ + – ] Акция в поддержку Стерненко под ОП Фото: Фокус [ + – ] Акция в поддержку Стерненко под ОП Фото: Фокус [ + – ] Акция в поддержку Стерненко под ОП Фото: Фокус [ + – ] Акция в поддержку Стерненко под ОП Фото: Фокус [ + – ] Акция в поддержку Стерненко под ОП Фото: Фокус

По состоянию на 22:30 ситуация на Банковой успокоилась, столкновения прекратились.

Напомним, 23 февраля Приморский райсуд Одессы осудил Сергея Стерненко на 7 лет и 3 месяца за похищение депутата Одесского горсовета с целью получения 300 гривен выкупа. У осужденного конфискуют половину всего имущества. После оглашения решения суда под зданием произошли стычки с полицией. Активисты пытались заблокировать выезд Стерненко в СИЗО. Партия "Голос" из-за решения суда анонсировала сбор подписей за отставку генпрокурора Венедиктовой.

В Офисе президента отреагировали на решение суда заявлением о том, что Зеленский не вмешивался в рассмотрение уголовного дела. А адвокаты Стерненко подали заявление на имя руководителя Одесского СИЗО с просьбой перевести его в Киев из-за "угрозы жизни и здоровью осужденному".