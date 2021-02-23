RU
RU
Розділи
Матеріали
Політика Сергій Стерненко: вирок у справі про викрадення депутата

Під час акції на підтримку Стерненка поліція затримала 17 осіб (фото, відео)

196
стерненко, акція, мітинг, затримання
Фото: "Хріновини" | Акція на підтримку Стерненка

Протестувальників затримали за нібито "активне порушення правопорядку". У МВС заявили, що кілька силовиків отримали травми різного ступеня тяжкості.

Прес-служба київської Національної поліції повідомила, що під час акції під Офісом президента Володимира Зеленського були затримані 17 прихильників Сергія Стерненка, засудженого 23 лютого судом в Одесі за викрадення депутата Одеської міськради.

Протестувальників затримали нібито за "активне порушення правопорядку". У МВС заявили, що під час зіткнень з правоохоронцями затримані нібито застосовували газові балончики і кидали в силовиків фаєри.

У прес-службі Нацполіції повідомили, що кілька правоохоронців отримали травми різного ступеня тяжкості, деякі — отримали опіки очей.

Слідчі порушили кримінальну провадження за ст. 342 Кримінального кодексу ( "опір представникові правоохоронного органу").

На Telegram-каналі самого Стерненка повідомили, що затримали "кілька десятків" людей.

Зазначимо, акція на підтримку Стерненка під ОП почалася о 20:00. Під час мітингу відбулися зіткнення з правоохоронцями, які не пускали протестувальників на територію адміністрації Зеленського. Повідомлялося про те, що поліцейські застосовували сльозогінний газ. Принаймні один протестувальник постраждав.

Акція на підтримку Стерненка під ОП
Акція на підтримку Стерненка під ОП
Фото: Фокус
Акція на підтримку Стерненка під ОП
Акція на підтримку Стерненка під ОП
Фото: Фокус
Акція на підтримку Стерненка під ОП
Акція на підтримку Стерненка під ОП
Фото: Фокус
Акція на підтримку Стерненка під ОП
Акція на підтримку Стерненка під ОП
Фото: Фокус
Акція на підтримку Стерненка під ОП
Акція на підтримку Стерненка під ОП
Фото: Фокус
Акція на підтримку Стерненка під ОП
Акція на підтримку Стерненка під ОП
Акція на підтримку Стерненка під ОП
Акція на підтримку Стерненка під ОП
Акція на підтримку Стерненка під ОП

Станом на 22:30 ситуація на Банковій стабілізувалася, зіткнення припинилися.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський райсуд Одеси засудив Сергія Стерненка на 7 років і 3 місяці за викрадення депутата Одеської міськради з метою отримання 300 гривень викупу. У засудженого конфіскують половину всього майна. Після оголошення рішення суду під будівлею відбулися сутички з поліцією. Активісти намагалися заблокувати виїзд Стерненка в СІЗО. Партія "Голос" через рішення суду анонсувала збір підписів за відставку генпрокурора Венедиктової.

В Офісі президента відреагували на рішення суду заявою про те, що Зеленський не втручався в розгляд кримінальної справи. А адвокати Стерненка подали заяву на ім'я керівника Одеського СІЗО з проханням перевести його до Києва через "загрози життю і здоров'ю засудженого".