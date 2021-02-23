Під час акції на підтримку Стерненка поліція затримала 17 осіб (фото, відео)

Протестувальників затримали за нібито "активне порушення правопорядку". У МВС заявили, що кілька силовиків отримали травми різного ступеня тяжкості.

Прес-служба київської Національної поліції повідомила, що під час акції під Офісом президента Володимира Зеленського були затримані 17 прихильників Сергія Стерненка, засудженого 23 лютого судом в Одесі за викрадення депутата Одеської міськради.

Протестувальників затримали нібито за "активне порушення правопорядку". У МВС заявили, що під час зіткнень з правоохоронцями затримані нібито застосовували газові балончики і кидали в силовиків фаєри.

У прес-службі Нацполіції повідомили, що кілька правоохоронців отримали травми різного ступеня тяжкості, деякі — отримали опіки очей.

Слідчі порушили кримінальну провадження за ст. 342 Кримінального кодексу ( "опір представникові правоохоронного органу").

На Telegram-каналі самого Стерненка повідомили, що затримали "кілька десятків" людей.

Зазначимо, акція на підтримку Стерненка під ОП почалася о 20:00. Під час мітингу відбулися зіткнення з правоохоронцями, які не пускали протестувальників на територію адміністрації Зеленського. Повідомлялося про те, що поліцейські застосовували сльозогінний газ. Принаймні один протестувальник постраждав.

[ + – ] Акція на підтримку Стерненка під ОП Фото: Фокус [ + – ] Акція на підтримку Стерненка під ОП Фото: Фокус [ + – ] Акція на підтримку Стерненка під ОП Фото: Фокус [ + – ] Акція на підтримку Стерненка під ОП Фото: Фокус [ + – ] Акція на підтримку Стерненка під ОП Фото: Фокус

Станом на 22:30 ситуація на Банковій стабілізувалася, зіткнення припинилися.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський райсуд Одеси засудив Сергія Стерненка на 7 років і 3 місяці за викрадення депутата Одеської міськради з метою отримання 300 гривень викупу. У засудженого конфіскують половину всього майна. Після оголошення рішення суду під будівлею відбулися сутички з поліцією. Активісти намагалися заблокувати виїзд Стерненка в СІЗО. Партія "Голос" через рішення суду анонсувала збір підписів за відставку генпрокурора Венедиктової.

В Офісі президента відреагували на рішення суду заявою про те, що Зеленський не втручався в розгляд кримінальної справи. А адвокати Стерненка подали заяву на ім'я керівника Одеського СІЗО з проханням перевести його до Києва через "загрози життю і здоров'ю засудженого".