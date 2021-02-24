Поліція відпустила всіх затриманих під час мітингу на підтримку Стерненка

Під час акції протесту постраждали 27 правоохоронців.

Поліція відпустила всіх затриманих, які були на акції протесту на підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента 23 лютого. Про це повідомляє поліція Києва.

"24 активні учасники акції були доставлені в управління поліції. У них взяли пояснення та відпустили", — йдеться в статті.

Під час забезпечення правопорядку на вулиці Банковій постраждали 27 правоохоронців.

"Під час акції учасники використовували газові балончики та фаєри. На зауваження поліцейських не здійснювати правопорушень вони не реагували, тому словесні перепалки переростали у сутички. Унаслідок опіки очей отримали 27 поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії", — говорять в поліції.

3 лютого відбулася акція на підтримку Стерненка під ОП. Під час мітингу відбулися зіткнення з правоохоронцями, які не пускали протестувальників на територію адміністрації Зеленського. Повідомлялося про те, що поліцейські застосовували сльозогінний газ. Як мінімум один протестувальник постраждав.

У Нацполіції заявили про те, що під час акції були затримані 17 прихильників Стерненка за нібито "активне порушення правопорядку". В МВС повідомили, що кілька силовиків отримали травми різного ступеня тяжкості.

Мітинги на підтримку Стерненка проходили також у Харкові та більш, ніж у 20 містах України, у Польщі (Варшава, Краків), США (Чикаго) та Іспанії (Малага).

Нагадаємо, 23 лютого Приморський райсуд Одеси засудив Сергія Стерненка на 7 років і 3 місяці за викрадення депутата Одеської міськради з метою отримання 300 гривень викупу. У засудженого конфіскують половину всього майна. Після оголошення рішення суду під будівлею відбулися сутички з поліцією. Активісти намагалися заблокувати виїзд Стерненка в СІЗО. Партія "Голос" через рішення суду анонсувала збір підписів за відставку генпрокурорки Венедіктової.

В Офісі президента відреагували на рішення суду заявою про те, що Зеленський не втручався в розгляд кримінальної справи. А адвокати Стерненка подали заяву на ім'я керівника Одеського СІЗО з проханням перевести його до Києва через "загрози життю та здоров'ю засудженого".