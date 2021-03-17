Зеленський призначив Єрмаку нового заступника

Президент підписав указ про призначення Ігоря Брусила на посаду заступника голови ОП.

Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила заступником голови Офісу президента. Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Згідно декларації, Брусило був завідувачем відділом Головного департаменту Державного протоколу і церемоніалу Адміністрації президента ще з часів президентства Петра Порошенка.

Він відповідав за підготовку зустрічей, офіційних прийомів Зеленського.

Нагадаємо, керівник експертної групи з внутрішньої та гуманітарної політики Офісу президента (ОП) Сергій Кошман написав заяву про звільнення на знак протесту проти вироку, винесеного судом Сергію Стерненку.

Працівник Офісу президента заявив, що підтримує протести проти рішення суду, і тому не може продовжувати виконувати свої обов'язки на Банковій.

Він зазначив, що за рік роботи в ОП переконався, що там "не потребують експертних порад".