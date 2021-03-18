Ткаченко потребовал от Кличко компенсаций для культуры за локдаун в Киеве

Минкульт, по словам Ткаченко, готов подсказать КГГА, как внедрить механизм компенсаций.

Власти Киева, принимая решение о введении в столице локдауна, должны предложить компенсацию за убытки, причиненные работникам сферы культуры.

Такое мнение выразил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

"Ситуация напряженная. Хотя оранжевая зона сохраняется, но локдаун для культуры и креативных индустрий с 20 марта – однозначно, спорное решение", – написал Ткаченко.

Он напомнил, что именно работники культуры и креативный бизнес добросовестно соблюдали и соблюдают требования карантинных ограничений и понесли крупные финансовые убытки из-за эпидемии.

Принимая подобное (решение о введении локдауна, – ред.), нужно учитывать последствия и предложить компенсацию за убытки культуры. От МКИП мы готовы поделиться опытом с КГГА и подсказать, как внедрить механизм компенсаций", – написал Ткаченко.

Он также обратился к мэру Киева Виталию Кличко: "Господин мэр, почему в этих условиях продолжает работать общественный транспорт – не может быть просто риторическим вопросом, согласитесь. Покажите свое неравнодушие к культурно-креативной сфере".

Отметим, мэр Киева Виталий Кличко заявил, с субботы, 20 марта, столица усиливает карантинные ограничения из-за ситуации с коронавирусом.