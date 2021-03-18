Ткаченко зажадав від Кличка компенсацій для культури за локдаун у Києві

Мінкульт, за словами Ткаченка, готовий підказати КМДА, як впровадити механізм компенсацій.

Влада Києва, приймаючи рішення про введення в столиці локдауну, повинна запропонувати компенсацію за збитки, завдані працівникам сфери культури.

Таку думку висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

"Ситуація напружена. Хоча помаранчева зона зберігається, але локдаун для культури і креативних індустрій з 20 березня — однозначно, спірне рішення", — написав Ткаченко.

Він нагадав, що саме працівники культури та креативного бізнесу сумлінно дотримувалися і дотримуються вимог карантинних обмежень і понесли великі фінансові збитки через епідемію.

Приймаючи подібне (рішення про введення локдауну, — ред.), потрібно враховувати наслідки і запропонувати компенсацію за збитки культури. Від МКІП ми готові поділитися досвідом з КМДА і підказати, як впровадити механізм компенсацій", — написав Ткаченко.

Він також звернувся до мера Києва Віталія Кличка: "Пане мер, чому в цих умовах продовжує працювати громадський транспорт — не може бути просто риторичним запитанням, погодьтеся. Покажіть свою небайдужість до культурно-креативної сфери".

Зазначимо, що мер Києва Віталій Кличко заявив: із суботи, 20 березня, столиця посилює карантинні обмеження через ситуацію з коронавірусом.