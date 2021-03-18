Рада хочет уйти на каникулы до конца локдауна в Киеве

Для этого 19 марта парламент соберется на внеочередное заседание.

В пятницу, 19 марта, в 13:00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором должны рассмотреть два вопроса. Один из них касается изменений в календарный план пятой сессии Рады, которым пленарные заседания парламента приостановят до 13 апреля 2021 года.

Об этом рассказал на своем канале в Telegram глава подкомитета по вопросам регламента ВРУ Павел Фролов ("Слуга народа"), а на официальном Telegram-канале Рады сделали репост этой публикации.

В случае, если это изменение одобрят, парламент вернется к полноценной работе только после завершения нового локдауна в Киеве, которое запланировано на 9 апреля.

Вторым же вопросом, который планируют рассмотреть на завтрашнем заседании, является законопроект №5247. Этот документ предусматривает освобождение от ответственности производителей вакцин от COVID-19 и привлеченных к вакцинации медиков за возможные отрицательные последствия вакцинации.

"Без принятия этого закона Украина не получит бесплатные вакцины в рамках механизма COVAX, в т.ч. вакцину Pfizer. Комитет уже рекомендовал принять этот проект сразу в целом с дополнением, что в случае наступления негативных последствий, государство будет осуществлять компенсационные выплаты", — написал Фролов.

Напомним, 18 марта некоторые СМИ и внефракционный нардеп Александр Дубинский сообщили, что Офис президента Владимира Зеленского якобы хочет провести ряд кадровых перестановок в руководящих позициях профильных комитетов Верховной Рады для того, чтобы ослабить политические позиции и влияние спикера ВРУ Дмитрия Разумкова.