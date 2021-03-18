Рада хоче піти на канікули до кінця локдауну в Києві

Для цього 19 березня парламент збереться на позачергове засідання.

19 березня о 13:00 відбудеться позачергове засідання ВРУ, на якому повинні розглянути два питання. Одне з них стосується змін календарного плану п'ятої сесії Ради, яким пленарні засідання парламенту призупинять до 13 квітня 2021 року.

Про це розповів на своєму каналі в Telegram глава підкомітету з питань регламенту ВРУ Павло Фролов ("Слуга народу"), а на офіційному Telegram-каналі Ради зробили репост цієї публікації.

У разі, якщо цю зміну схвалять, парламент повернеться до повноцінної роботи тільки після завершення нового локдауну в Києві, яке заплановане на 9 квітня.

Другим же питанням, яке планують розглянути на завтрашньому засіданні, є законопроект №5247. Цей документ передбачає звільнення від відповідальності виробників вакцин від COVID-19 і залучених до вакцинації медиків за можливі негативні наслідки вакцинації.

"Без ухвалення цього закону Україна не отримає безкоштовні вакцини в рамках механізму COVAX, зокрема вакцину Pfizer. Комітет вже рекомендував ухвалити цей проект одразу в цілому з доповненням, що в разі настання негативних наслідків, держава здійснюватиме компенсаційні виплати", — написав Фролов.

Нагадаємо, 18 березня деякі ЗМІ та позафракційний нардеп Олександр Дубінський повідомили, що Офіс президента Володимира Зеленського нібито хоче провести низку кадрових перестановок у керівних позиціях профільних комітетів Верховної Ради для того, щоб послабити політичні позиції і вплив спікера ВРУ Дмитра Разумкова.