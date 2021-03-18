Офис Зеленского планирует поменять глав комитетов ВРУ для ослабления позиций Разумкова, - СМИ

По информации нардепа Дубинского, администрация президента якобы хочет, чтобы должность спикера ВРУ занял Стефанчук.

Издание "Страна" со ссылкой на свои источники сообщило, что Офис президента Украины Владимира Зеленского якобы хочет провести ряд кадровых перестановок в руководящих позициях профильных комитетов Верховной Рады для того, чтобы ослабить политические позиции и влияние спикера ВРУ Дмитрия Разумкова.

Так, по словам источников, администрация Зеленского якобы хочет снять с должностей глав:

комитета по вопросам экономической политики Дмитрия Наталуху;

комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака;

комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сокольского;

комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского;

комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса;

комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

"Эта история уже согласована с ОП. Цель — ослабить позиции спикера Дмитрия Разумкова. Кроме того Сольского связывают с Богданом, Геруса — с Коломойским, а Монастырского — с Аваковым. Под снятие попадает и Даниил Гетманцев, но он пытается добиться пересмотра решения. Еще один мотив — перераспределить посты в пользу других групп. Например, группы Ильи Павлюка, которая претендует на аграрный и финансовый комитет", — рассказал информатор журналистам.

О том, что ОП в лице его главы Андрея Ермака якобы собирается провести ряд перестановок в руководстве комитетов ВРУ сообщается и на Telegram-канале "Дубина.ТБ" исключенного из фракции и партии "Слуга народа" нардепа Александра Дубинского.

"Офис президента в лице Андрея Ермака готовит замену председателя Комитета ВР по вопросам экономики Дмитрия Наталуха на Роксолану Пидласую. Также под нож пойдут такие председатели комитетов Бабак, Сольский, Монастырский и Герус. Их всех заменят на лояльных Банковой людей. Цель изменений — ослабить спикера Дмитрия Разумкова для того, чтобы заменить его на Стефанчука", — утверждается в публикации.

Напомним, в интервью Фокусу в середине января 2021 года глава парламента Разумков подчеркивал, что считает себя частью президентской команды и разделяет принципы Владимира Зеленского.

Согласно опросу, проведенному "Центром Разумкова" с 30 октября по 5 ноября 2020 года, лидером по уровню доверию среди украинских политиков оказался Владимир Зеленский. 33% респондентов сказали, что доверяют ему (а 62% — что не доверяют). На втором месте с 30% доверия был глава Разумков (57% ему не доверяли).

В начале февраля Разумков опубликовал видеоролик, который некоторым пользователям соцсетей показался похожим на предвыборный. Отвечая на вопрос журналиста издания Бабель о том, не является ли ролик подготовкой к парламентским или президентским выборам, политик отметил, что готовятся к ним, как правило, на следующий день после того, как прошли предыдущие.

Отметим, 16 марта Зеленский назначил нового заместителя главы Офиса президента. Им стал Игорь Брусило, который, согласно его декларации, заведовал Главным департаментом Государственного протокола и церемониала Администрации президента еще со времен президентства Петра Порошенко.