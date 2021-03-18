Офіс Зеленського планує змінити голів комітетів ВРУ для послаблення позицій Разумкова, — ЗМІ

За інформацією нардепа Дубінського, адміністрація президента нібито хоче, щоб посаду спікера ВРУ зайняв Стефанчук.

Видання "Страна" з посиланням на свої джерела повідомило, що Офіс президента України Володимира Зеленського нібито хоче провести низку кадрових перестановок у керівних позиціях профільних комітетів Верховної Ради для того, щоб послабити політичні позиції та вплив спікера ВРУ Дмитра Разумкова.

Так, за словами джерел, адміністрація Зеленського нібито хоче зняти з посад глав:

комітету з питань економічної політики Дмитра Наталуха;

комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака;

комітету з питань аграрної та земельної політики Миколи Сокольського;

комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського;

комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса;

комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

"Ця історія вже узгоджена з ОП. Мета — послабити позиції спікера Дмитра Разумкова. Крім того Сольского пов'язують з Богданом, Геруса — з Коломойським, а Монастирського — з Аваковим. Під зняття потрапляє і Данило Гетманцев, але він намагається домогтися перегляду рішення. Ще один мотив — перерозподілити посади на користь інших груп. Наприклад, групи Іллі Павлюка, яка претендує на аграрний і фінансовий комітет", — розповів інформатор журналістам.

Про те, що ОП в особі його голови Андрія Єрмака нібито збирається провести низку перестановок у керівництві комітетів ВРУ повідомляється і на Telegram-каналі "Дубина.ТБ" виключеного з фракції і партії "Слуга народу" нардепа Олександра Дубінського.

"Офіс президента в особі Андрія Єрмака готує заміну голови Комітету ВР із питань економіки Дмитра Наталуха на Роксолану Підласий. Також під ніж підуть такі голови комітетів Бабак, Сольський, Монастирський і Герус. Їх всіх замінять на лояльних Банковій людей. Мета змін — послабити спікера Дмитра Разумкова для того, щоб замінити його на Стефанчука", — стверджується в публікації.

Нагадаємо, в інтерв'ю Фокусу в середині січня 2021 року голова парламенту Разумков підкреслював, що вважає себе частиною президентської команди і розділяє принципи Володимира Зеленського.

Згідно з опитуванням, проведеним "Центром Разумкова" з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року, лідером за рівнем довіри серед українських політиків виявився Володимир Зеленський. 33% респондентів сказали, що довіряють йому (а 62% — не довіряють). На другому місці з 30% довіри був глава Разумков (57% йому не довіряли).

На початку лютого Разумков опублікував відеоролик, який деяким користувачам соцмереж здався схожим на передвиборний. Відповідаючи на питання журналіста видання Бабель про те, чи не є ролик підготовкою до парламентських або президентських виборів, політик зазначив, що готуються до них, як правило, на наступний день після того, як пройшли попередні.

Зазначимо, 16 березня Зеленський призначив нового заступника голови Офісу президента. Ним став Ігор Брусило, який, згідно з його декларацією, завідував Головним департаментом Державного протоколу та церемоніалу Адміністрації президента ще з часів президентства Петра Порошенка.