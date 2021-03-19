Верховная Рада отменила заседания из-за коронавируса в Киеве

Депутаты будут продолжать работу в комитетах и на округах, но пленарных заседаний до 13 апреля не будет.

Верховная Рада отменила пленарные заседания из-за карантинных ограничений в Киеве. "За" проголосовали 298 народных депутатов.

Согласно календарному плану пятой сессии девятого созыва Верховной Рады, 29 марта в парламенте должно состояться заседание согласительного совета, а период с 30 марта по 2 апреля был отведен для пленарных заседаний.

Нардепы должны возобновить работу в пленарном режиме 13 апреля.

Депутаты будут продолжать работу в комитетах и на округах, но пленарных заседаний в этот период не будет.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил о усилении карантинных мер в столице с 20 марта. Локдаун продлится до 9 апреля, на этот период вводятся такие ограничения:

закрывают кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ, кроме продуктовых магазинов.

запрещено проведение любых массовых мероприятий.

кафе и ресторанам позволено работать исключительно на "вынос".

При этом парикмахерские, салоны красоты, спортивные залы смогут принимать клиентов по предварительной записи. Детские сады будут работать, как и прежде, а школы перейдут на дистанционное обучение после каникул. Мэр Киева распорядился перевести предприятия на удаленный режим работы, кроме объектов критической инфраструктуры. Киевляне смогут ездить на общественном транспорте, но заполнять разрешили только 50% мест для сидения.