Верховна Рада скасувала засідання через коронавірус у Києві

Депутати будуть продовжувати роботу в комітетах і на округах, але пленарних засідань до 13 квітня не буде.

Верховна Рада скасувала пленарні засідання через карантинні обмеження в Києві. "За" проголосували 298 народних депутатів.

Згідно з календарним планом п'ятої сесії дев'ятого скликання Верховної Ради, 29 березня в парламенті має відбутися засідання погоджувальної ради, а період з 30 березня по 2 квітня було відведено для пленарних засідань.

Нардепи повинні відновити роботу в пленарному режимі 13 квітня.

Депутати будуть продовжувати роботу в комітетах і на округах, але пленарних засідань у цей період не буде.

Раніше мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення карантинних заходів у столиці з 20 березня. Локдаун триватиме до 9 квітня, на цей період вводяться такі обмеження:

закривають кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, ТРЦ, крім продуктових магазинів.

заборонено проведення будь-яких масових заходів.

кафе і ресторанам дозволено працювати тільки на "винос".

При цьому перукарні, салони краси, спортивні зали зможуть приймати клієнтів за попереднім записом. Дитячі садки працюватимуть, як і раніше, а школи перейдуть на дистанційне навчання після канікул. Мер Києва розпорядився перевести підприємства на віддалений режим роботи, крім об'єктів критичної інфраструктури. Кияни зможуть їздити на громадському транспорті, але заповнювати дозволили тільки 50% місць для сидіння.