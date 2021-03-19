Президент Литвы выступил в Раде на украинском (видео)

В ходе выступления он поддержал создание "Крымской платформы" и призвал Украину отказаться от покупок электроэнергии в Беларуси.

Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе своего визита в Киев 19 марта выступил в Верховной Раде. Значительную часть своей речи он произнес на украинском языке. "Обращаюсь к вам на давнем и достойном языке, который долго преследовался и уничтожался, но не был уничтожен", – сказал президент.

Он осудил агрессию России по отношению к Украине и приветствовал создание международной "Крымской платформы". Науседа твердо заявил, что Крым – это Украина.

Президент Литвы убежден, что его обращение с трибуны украинского парламента проложит путь к общему будущему двух государств, которое будет опираться на общее прошлое. Он уверен, что сейчас Украина переживает возрождение в качестве европейской страны.

Литва стремится развивать сотрудничество с Украиной в сфере телекоммуникаций и информационных технологий, заявил президент. "Я верю, что более тесное взаимодействие между нашими странами в создании цифровой экономики могло бы открыть полезные возможности для развития украинской промышленности", – отметил он.

В этой связи Науседа выразил уверенность в том, что украинско-литовский форум в этом году станет еще одним поводом укрепить имеющиеся отношения и сформировать новые.

Также президент призвал поддержать позицию стран Балтии по вопросу строительства АЭС в Беларуси и не покупать там электроэнергию. "Строитель электростанции – Россия – не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния", – отметил Науседа.

Напомним, приехать в Киев Науседу приглашал во время телефонного разговора в декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Литва поддерживает украинскую инициативу о создании международной Крымской платформы и намерена участвовать в ее деятельности. Кроме того, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что его страна готова поделиться с Украиной вакциной против коронавируса, как только у нее будет ее достаточное количество.