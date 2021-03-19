Президент Литви виступив у Раді українською (відео)

Під час виступу він підтримав створення "Кримської платформи" і закликав Україну відмовитися від покупок електроенергії в Білорусі.

Президент Литви Ґітанас Науседа під час свого візиту до Києва 19 березня виступив у Верховній Раді. Значну частину своєї промови він виголосив українською мовою. "Звертаюся до вас давньою і гідною мовою, яка довго була переслідувана й знищувалася, але не була знищена", — сказав президент.

Він засудив агресію Росії щодо України і схвалив створення міжнародної "Кримської платформи". Науседа твердо заявив, що Крим — це Україна.

Президент Литви переконаний, що його звернення з трибуни українського парламенту прокладе шлях до спільного майбутнього двох держав, яке спиратиметься на спільне минуле. Він упевнений, що зараз Україна переживає відродження як європейська країна.

Литва прагне розвивати співпрацю з Україною в сфері телекомунікацій та інформаційних технологій, заявив президент. "Я вірю, що тісніша взаємодія між нашими країнами в створенні цифрової економіки могла б відкрити корисні можливості для розвитку української промисловості", — зазначив він.

У звʼязку з цим Науседа висловив упевненість в тому, що українсько-литовський форум цьогоріч стане ще одним приводом зміцнити наявні відносини і сформувати нові.

Також президент закликав підтримати позицію країн Балтії з питання будівництва АЕС у Білорусі та не купувати там електроенергію. "Будівельник електростанції — Росія — не тільки піддав ризику здоровʼя жителів регіону, а й намагається використовувати проект електростанції для розширення свого впливу", — зазначив Науседа.

Нагадаємо, приїхати до Києва Науседу запрошував під час телефонної розмови в грудні 2020 року президент України Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Литва підтримує українську ініціативу про створення міжнародної Кримської платформи і має намір брати участь в її діяльності. Крім того, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що його країна готова поділитися з Україною вакциною проти коронавірусу, як тільки у неї буде її достатня кількість.