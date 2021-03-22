Украина планирует стать членом Евросоюза через 5-10 лет, – Шмыгаль

Премьер-министр считает, что вступление Украины в ЕС может произойти благодаря успешным реформам в стране.

Украина планирует вступить в Европейский союз в течение ближайших пяти-десяти лет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Handelsblatt.

По его мнению, вступление Украины в ЕС может состояться благодаря успешным реформам в стране, а также за счет борьбы с коррупцией.

Вместе с тем, как заявил премьер, сейчас идут переговоры о соглашении о Совместном авиационном пространстве и общим стандартам энергетического рынка.

"Украина готова стать членом ЕС – мы к этому стремимся как можно быстрее. Многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею … Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран", – отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что эти сроки касаются и вступления в НАТО.

Отметим, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, курс Украины в Евросоюз является сейчас еще более актуальным, чем раньше.

На 22-м саммите "Украина-ЕС", состоявшемся 6 октября 2020 года в Брюсселе, Киев предоставил Евросоюзу ряд предложений, которыми хотел бы дополнить и откорректировать Соглашение об ассоциации, вступившее в силу 1 сентября 2017 года.

Ранее сообщалось, что во время второго председательства Литвы в Совете Евросоюза, которое намечено на 2027 год, Евросоюз уже мог бы объявить Украину кандидатом в члены ЕС.