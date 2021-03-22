Україна планує стати членом Євросоюзу через 5-10 років, — Шмигаль

Прем'єр-міністр вважає, що вступ України в ЄС може відбутися завдяки успішним реформам у країні.

Україна планує вступити в Європейський союз протягом найближчих п'яти-десяти років.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Handelsblatt.

На його думку, вступ України в ЄС може відбутися завдяки успішним реформам у країні, а також за рахунок боротьби з корупцією.

Разом з тим, як заявив прем'єр, наразі тривають переговори щодо угоди про Спільний авіаційний простір і загальні стандарти енергетичного ринку.

"Україна готова стати членом ЄС — ми до цього прагнемо якомога швидше. Багато українців віддали своє життя у війні з Росією за цю ідею... Нашим бажанням є в проміжку від 5 до 10 років стати членом ЄС. Це, звичайно, залежить не тільки від нас, а від 27 інших країн", — зазначив Шмигаль.

Він також додав, що ці терміни стосуються і вступу в НАТО.

Зазначимо, на думку президента України Володимира Зеленського, курс України до Євросоюзу є зараз ще більш актуальним, ніж раніше.

На 22-му саміті "Україна-ЄС", що відбувся 6 жовтня 2020 року в Брюсселі, Київ надав Євросоюзу ряд пропозицій, якими хотів би доповнити та скоригувати Угоду про асоціацію, яка набрала чинності 1 вересня 2017 року.

Раніше повідомлялося, що під час другого головування Литви в Раді Євросоюзу, яке намічене на 2027 рік, Євросоюз уже міг би оголосити Україну кандидатом у члени ЄС.