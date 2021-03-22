Российский телеведущий Сергей Дружко попал в "черный список" Минкульта Украины

Вероятной причиной внесения телеведущего в список могут быть его слова о Крыме, который якобы принадлежит России "исторически".

Министерство культуры внесло российского телеведущего Сергея Дружко внесло в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Обновленный перечень появился на сайте ведомства.

Согласно данным "Миротворца", Дружко в 2016 году записал песню под названием "Наш Крым" в ответ на песню Джамалы "1944", с которой она победила на "Евровидении".

"Меня занимает человек как таковой, независимо от того, в какой стране он живет, и больше все-таки внутреннее наполнение любого человека. Но есть полуостров Крым, и он наш исторически, на мой взгляд, абсолютно заслуженно", — говорил тогда Дружко в интервью изданию "Life".

Сергей Дружко стал известен благодаря телепередаче "Необъяснимо, но факт", которое выходило на российском телевидении.

Напомним, министр культуры Александр Ткаченко рассказал, что в Украине планируется создание онлайн-музея российской пропаганды. По его словам, онлайн-музей будет показывать, как работает российская пропаганда и будет носить просветительский характер, чтобы чтобы граждане понимали, "в какой среде мы находимся".