Минкульт создаст в Украине музей российской пропаганды

Цель инициативы — показать на примерах, как работает пропагандистская машина Кремля.

Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, что в Украине планируется создание онлайн-музея российской пропаганды. Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, онлайн-музей будет показывать, как работает российская пропаганда и будет носить просветительский характер, чтобы чтобы граждане понимали, "в какой среде мы находимся".

Комментируя идею создания Центра противодействия дезинформации, Ткаченко сообщил, что "это очень важная инициатива".

"Центр, который мы создаем и в ближайшее время анонсируем — это маленький первый кирпичик создания достаточно большого международного центра, который планируется создать в Украине", — говорит министр.

Ткаченко отмечает, что центр будет основан по примеру аналогических организаций, которые функционируют в Латвии, Финляндии и Чехии.

Напомним, на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" президент Владимир Зеленский сообщил, что центр противодействия дезинформации уже в ближайшее время начнет свою работу в Украине, в будущем он станет "международным хабом противодействия пропаганде и дезинформации". По словам Зеленского, "украинцы должны понимать, что ни один такой центр не справится в одиночку против многомиллиардного бюджета, в частности Кремля".

Ранее Ткаченко рассказал и о других примерах российской пропаганды. В частности, что украинская власть якобы ущемляет русскоговорящее население. Он заявил, что все должны помнить, что российская пропаганда – не информация, а заранее спланированные месседжи, которые пытаются донести в любой способ. Ткаченко также заявил, что в эпоху гибридных войн в XXI веке проверка достоверности информации должна быть такой же привычкой, как мытье рук перед едой.