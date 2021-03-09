Мінкульт створить в Україні музей російської пропаганди

Мета ініціативи — показати на прикладах, як працює пропагандистська машина Кремля.

Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, що в Україні планується створення онлайн-музею російської пропаганди. Про це він повідомив в ефірі телеканалу Україна 24.

За його словами, онлайн-музей показуватиме, як працює російська пропаганда і носитиме просвітницький характер, щоб громадяни розуміли, "в якому середовищі ми знаходимося".

Коментуючи ідею створення Центру протидії дезінформації, Ткаченко повідомив, що "це дуже важлива ініціатива".

"Центр, який ми створюємо і найближчим часом анонсуємо — це маленька перша цеглинка створення досить великого міжнародного центру, який планується створити в Україні", — говорить міністр.

Ткаченко зазначає, що центр буде заснований за прикладом аналогічних організацій, які функціонують в Латвії, Фінляндії та Чехії.

Нагадаємо, на форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" президент Володимир Зеленський повідомив, що центр протидії дезінформації вже найближчим часом почне свою роботу в Україні, в майбутньому він стане "міжнародним хабом протидії пропаганді та дезінформації". За словами Зеленського, "українці повинні розуміти, що жоден такий центр не впорається самотужки проти багатомільярдного бюджету, зокрема Кремля".

Раніше Ткаченко розповів і про інші приклади російської пропаганди. Зокрема, що українська влада нібито утискає російськомовне населення. Він заявив, що всі повинні пам'ятати, що російська пропаганда — не інформація, а заздалегідь сплановані меседжі, які намагаються донести в будь-який спосіб. Ткаченко також заявив, що в епоху гібридних воєн у XXI столітті перевірка достовірності інформації повинна бути такою ж звичкою, як миття рук перед їжею.