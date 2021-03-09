Центр противодействия дезинформации появится в Украине в ближайшее время, – Зеленский

Никакой центр в одиночку не справится с потоком дезинформации, украинцы должны научится критически мыслить, считает глава государства.

Анонсированный ранее центр противодействия дезинформации уже в ближайшее время начнет свою работу в Украине, в будущем он станет "международным хабом противодействия пропаганде и дезинформации". Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая 9 марта на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" .

"Сегодня Украина находится на передовой борьбы с пропагандой. В ООН я выступил с инициативой создать в Украине центр противодействия дезинформации, в ближайшее время он начнет свою работу и в будущем должен стать международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде", – сказал он,

В то же время, по словам Зеленского, "украинцы должны понимать, что ни один такой центр не справится в одиночку против многомиллиардного бюджета, в частности Кремля".

"Каждый из нас должен научиться критически мыслить, отличать правду от фейков, от обмана, читать дальше, чем заголовок, сомневаться, проверять информацию и источники и сохранять голову холодной", – считает президент.

Уроки медиаграмотности должны появиться в школьных программах. "А еще мы должны объяснить нашим дедушек и бабушкам, что такое информационная гигиена, что такое фейк и что такое пропаганда", – сказал Зеленский.

Он также сообщил о том, что украинские власти работают над блокировкой вещания телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK на платформе YouTube. Ранее против этих каналов, которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком, были введены санкции, и их отключили от эфира.

Напомним, журналисты каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne создали новую компанию – "Медиахолдинг "Новости". Однако новый телеканал с названием "Первый независимый" прекратил эфирное вещание через час после запуска.

5 марта на "112 Украина" заявили, что трансляцию их эфира заблокировали на YouTube. При этом сам канал на платформе не был удален, и архивные видео оставались доступными. "Сервис YouTube… заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала "112 Украина", который имеет 925 тыс. подписчиков. Только вчера мы достигли отметки в 1 млрд просмотров", – говорится в сообщении.

В то же время, трансляция телеканала "Первый независимый", на котором работают сотрудники трех закрытых телеканалов, не прерывалась. В его эфире, во время выступления экс-премьер-министра Николая Азарова появилась бегущая строка, что YouTube заблокировал трансляцию "112 Украина".

2 февраля Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов в тот же день было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией. Журналистов лишили аккредитации в Верховной Раде.