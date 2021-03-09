Центр протидії дезінформації з'явиться в Україні найближчим часом, — Зеленський

Жодний центр поодинці не впорається з потоком дезінформації, українці повинні навчиться критично мислити, вважає глава держави.

Анонсований раніше центр протидії дезінформації вже найближчим часом почне свою роботу в Україні, у майбутньому він стане "міжнародним хабом протидії пропаганді та дезінформації". Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи 9 березня на форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".

"Сьогодні Україна знаходиться на передовій боротьби з пропагандою. В ООН я виступив з ініціативою створити в Україні центр протидії дезінформації, найближчим часом він почне свою роботу й у майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та пропаганді", — сказав він.

У той же час, за словами Зеленського, "українці повинні розуміти, що жоден такий центр не впорається самотужки проти багатомільярдного бюджету, зокрема Кремля".

"Кожен із нас повинен навчитися критично мислити, відрізняти правду від фейків, від обману, читати більше, ніж просто заголовок, сумніватися, перевіряти інформацію та джерела й тримати голову холодною", — вважає президент.

Уроки медіаграмотності повинні з'явитися в шкільних програмах. "А ще ми повинні пояснити нашим дідусям і бабусям, що таке інформаційна гігієна, що таке фейк і що таке пропаганда", — сказав Зеленський.

Він також повідомив про те, що українська влада працює над блокуванням мовлення телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK на платформі YouTube. Раніше проти цих каналів, які пов'язують із нардепом Віктором Медведчуком, були введені санкції, і їх відключили від ефіру.

Нагадаємо, журналісти каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne створили нову компанію — "Медіахолдинг" Новини". Однак новий телеканал із назвою "Перший незалежний" припинив ефірне мовлення через годину після запуску.

5 березня на "112 Україна" заявили, що трансляцію їхнього ефіру заблокували на YouTube. При цьому власне канал на платформі не видалений, й архівні відео залишалися доступними. "Сервіс YouTube... заблокував онлайн-трансляцію ефіру каналу "112 Україна", який має 925 тис. підписників. Тільки вчора ми досягли позначки 1 млрд переглядів", — йдеться в повідомленні.

Водночас, трансляція телеканалу "Перший незалежний", на якому працюють співробітники трьох закритих телеканалів, не переривався. В його ефірі, під час виступу екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова з'явився рядок, який біжить, що вказує YouTube заблокував трансляцію "112 Україна".

2 лютого Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" та NewsOne. Мовлення телеканалів того ж дня було припинене. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією. Журналістів позбавили акредитації у Верховній Раді.