Російський телеведучий Сергій Дружко потрапив e "чорний список" Мінкульту України

Імовірною причиною внесення телеведучого у список можуть бути його слова про Крим, який нібито належить Росії "історично".

Міністерство культури внесло російського телеведучого Сергія Дружко до списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Оновлений перелік з'явився на сайті відомства.

Згідно даним "миротворця", Дружко у 2016 році записав пісню під назвою "Наш Крим" у відповідь на пісню Джамали "1944", з якою вона перемогла на "Євробаченні".

"Мене займає людина як така, незалежно від того, в якій країні вона живе, і більше все-таки внутрішнє наповнення будь-якої людини. Але є півострів Крим, і він наш історично, на мій погляд, абсолютно заслужено", — говорив тоді Дружко в інтерв'ю виданню "Life".

Сергій Дружко став відомий завдяки телепередачі "Неймовірні історії кохання", яке виходило на російському телебаченні.

Нагадаємо, міністр культури Олександр Ткаченко розповів, що в Україні планується створення онлайн-музею російської пропаганди. За його словами, онлайн-музей показуватиме, як працює російська пропаганда і носитиме просвітницький характер, щоб щоб громадяни розуміли, "в якому середовищі ми знаходимося".